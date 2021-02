Uma mulher de 29 anos e um homem de 41 tiveram de ser levados até a Central de Flagrantes, nesta quarta-feira (10), para resolver um desentendimento por causa de uma televisão.

Eles são ex-namorados, vizinhos e moram no Jardim Luzitano, localizado entre dois dos bairros mais nobres de Anápolis: Anaville e Alphaville.

Tudo começou quando o homem acionou a Polícia Militar para denunciar que um aparelho de TV de 32 polegadas havia desaparecido da casa em que vive.

Ele afirmou aos agentes que o eletrônico estava na casa ex, que seria usuária de drogas e teria arrombado o imóvel dele apenas para furtá-lo.

A guarnição esteve no endereço e constatou que havia realmente uma televisão com a mulher. Porém, ela afirmou que não pegou nada, porque já estaria com o aparelho há muitos dias.

Por causa do desentendimento entre os dois, a TV precisou ser apreendida. O homem chegou a apresentar uma nota fiscal comprovando que o objeto foi adquirido no nome dele.

O caso será investigado pela Polícia Civil.