A Polícia Civil divulgou, no final desta quinta-feira (11), mais informações sobre o caso de um idoso goiano, de 60 anos, que precisou atirar três vezes contra o próprio filho para proteger a família. O fato aconteceu em Heitoraí, município localizado à 154 km de Anápolis, na última quarta (10).

A tragédia se iniciou quando um homem de 33 anos chegou em casa, fora de si, e desencadeou uma confusão com diversas agressões verbais contra a esposa e o filhinho de 03 anos.

Giovana Piloto, delegada responsável pelo caso, em entrevista ao Mais Goiás, contou que os pais do agressor moram ao lado da casa dele e, ao ouvirem os gritos, foram imediatamente socorrer.

Revoltado com a interferência familiar, o homem, que era dependente químico, começou a agredir os genitores com uma faca na mão.

No entanto, o idoso estava armado e avisou que se continuasse com as atitudes atiraria nele.

De acordo com a investigadora e as testemunhas, um tiro foi dado no teto da casa como alerta para assustar o filho, mas não foi suficiente.

Então, temendo pela vida de todos que estavam no local, o pai acabou atirando contra ele. Após ser alvejado, o homem ficou ainda mais agressivo.

Em depoimento, o senhor confessou que precisou disparar mais duas vezes para não ser golpeado com a faca.

Passado problemático

O homem era usuário de drogas, alcoólatra e, devido ao perfil agressivo e violento, já esteve internado diversas vezes em clínicas de reabilitação.

A última internação ocorreu em dezembro, mas sem nenhum sucesso.

A família conta que o histórico de agresões do homem eram extensos e que, na data do incidente, as atitudes dele não foram nenhuma surpresa.

A delegada avalia a circunstância como legítima defesa, mas afirma que o caso será encaminhado ao Poder Judiciário de Itapuranga.