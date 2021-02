Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionadas às pressas, no final da manhã desta sexta-feira (12), para atender a vítima de um acidente de trânsito, no Polocentro, em Anápolis.

O rapaz, que tem 25 anos e estava em uma Honda Biz, trafegava pela Rua Sargento Euclides, nas proximidades da Eldorado Distribuição, quando colidiu com uma carreta.

O motorista do veículo de grande porte, que tem 56 anos, conseguiu frear assim que percebeu a proximidade da moto. Por isso, o impacto não foi grande.

O motociclista estava consciente quando os bombeiros chegaram e se queixou de dores nas costas e na mão direita. Um dos dedos da mesma mão ficou fraturado.

Neste momento, ele está estável e sendo encaminhado pela corporação até o Hospital Municipal Jamel Cecílio.