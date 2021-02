O olhar atento de uma empresária ajudou a salvar a vida de uma mulher, de 37 anos, nesta sexta-feira (12), no bairro JK Nova Capital, em Anápolis.

É que a profissional tem um mercado e estava trabalhando no local quando percebeu que a vítima chegou para fazer uma compra com um machucado profundo na testa.

Os funcionários também ficaram desconfiados e perguntaram se estava tudo bem. Foi neste momento que a mulher revelou que tinha apanhado do marido, um jovem de 23 anos, por ciúmes.

Acionada, a Polícia Militar esteve no estabelecimento para conversar com as testemunhas e soube por uma outra moradora que as agressões contra a vítima são constantes.

A equipe se deslocou até a casa do casal e encaminhou os dois para a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, mas não houve flagrante, já que a agressão não tinha acontecido naquele exato momento.

De toda forma, os fatos serão encaminhados e investigados pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).