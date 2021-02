Caio Afiune ficou abalado após assistir a mensagem da família no almoço do Anjo e falou que pode desistir do BBB 21.

“Achei a Waléria estranha, isso é pira? Eu conheço ela”, disse emocionado o fazendeiro de Anápolis após assistir vídeo que mostrou a noiva, as filhas, os pais e a sogra.

“Não pira não, ela deve é estar nervosa, já está tão famosa lá fora. Não viu a felicidade da Alice ali? Igual pinto no lixo só de ver você aqui”, respondeu Sarah, que junto com Rodolffo acompanhou Caio.

“Não sei, eu achei ela estranha. Não vi firmeza nela, vi uma mágoazinha ali por trás. Não sei, ela não me falou que tava tudo bem, não falou um eu te amo explosivo”, continuou o fazendeiro.

“Se eu cismar da mão, ninguém em cerca não. Eu saio lá pela porta. O trem que era para me dar força não deu. Antes eu não tivesse visto”, complementou.

“Em questão do programa eu estou tranquilo, mas alguma coisa lá não está. Achei ela muito fria, ela não é fria desse jeito”, arriscou.

“Não foi bom, não me fez bem essa preocupação, e eu me preocupo com elas mais que tudo. Não dou conta de imaginar que possa estar rolando alguma coisa lá e eu aqui”, acrescentou o brother, que não quis nem almoçar.

O momento será exibido na edição da noite deste domingo (14) após o Fantástico.

‘Fica firme’

A equipe de Caio publicou no Twitter uma mensagem para acalmar os fãs do fazendeiro, preocupados com a ameaça de saída do reality.

“Fica firme, Caio! Tá tudo certo aqui fora, você é incrível! Infelizmente o vídeo teve partes cortadas e você não ouviu ela falando: ‘Não estou brava'”, escreveu”

“Infelizmente nem a parte que a Waleria dizia que só queria ver ele em maio colocaram! É claro que ele vai ficar abalado. No vídeo da família, diziam que a palavra que define é orgulho. E isso também foi cortado!”.

