A Polícia Militar (PM) precisou se deslocar até uma residência do bairro Polocentro, localizado na região Sudeste de Anápolis, na tarde de sábado (13).

A movimentação policial ocorreu por pedido da própria moradora, de 36 anos, que afirmou ter sido agredida pelo marido, de 34 anos.

Aos policiais, a mulher contou que havia sofrido lesões no braço, seguida de diversos xingamentos do marido, que acusou ela de “estar dando para os pedreiros”, que trabalhavam na construção da casa vizinha.

O homem também aproveitou a oportunidade para fazer as próprias acusações, dizendo que a companheira havia batido no rosto dele e jogado um vidro de perfume também na região do rosto.

Diante de toda essa confusão de eventos e relatos, os policiais encaminharam ambos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Como houve agressões mútuas, os dois terão de responder por violência doméstica e lesão corporal.