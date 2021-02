A madrugada deste domingo (14) foi de muito susto e confusão no Setor Sul 2ª etapa, bairro da região de mesmo nome em Anápolis.

Isso porque um motorista, de 32 anos, perdeu o controle do veículo e simplesmente jogou o carro para cima do portão de uma residência do setor, resultando em um gravíssima colisão frontal.

O Corpo de Bombeiros precisou ser urgentemente acionado para socorrer a companheira do condutor, que estava no banco de passageiros e levou a pior depois da batida, ficando presa nas ferragens.

A corporação conseguiu fazer a retirada com sucesso e encaminhou a mulher às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), de onde ela já recebeu alta, em condição estável.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para averiguar o que poderia ter provocado o acidente.

Após questionado pelos militares, o motorista afirmou que estava bebendo em um disk cerveja próximo ao local durante toda a noite, e que na hora de ir embora a mulher estava dirigindo.

Porém, os dois teriam iniciado uma discussão e a companheira, então, teria se frustrado e descido do carro, mandando que ele dirigisse.

Ainda de acordo com o relato do homem, ele teria ficado nervoso e perdido o controle do carro, momento em que foi de encontro com o portão da casa.

Por sorte, a residência atingida não abrigava nenhum morador, portanto, nenhuma vida adicional foi colocada em risco durante o episódio.