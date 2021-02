A investigação da trágica morte do empresário anapolino João Paulo Vieira Sandre, de 27 anos, foi concluída nesta segunda-feira (15).

Um dia após o Réveillon, o jovem recebeu um descarregamento de energia fatal durante viagem ao Lago Corumbá IV, quando, enquanto estava em um flutuante, acabou tocando um fio desencapado.

Os trabalhos foram conduzidos pela delegada titular de Abadiânia, Isabella Joy Lima e Silva, que indiciou o dono da residência e do aparelho pelos crimes de homicídio culposo e fraude processual.

Segundo ela, houve negligência por parte do homem que havia feito uma ligação elétrica proibida que levava energia de sua residência para o flutuante.

“E, assim, ocasionando a morte de João Paulo”, destacou a investigadora em comunicado enviado à imprensa.

“Ademais, foi verificado que o autor inovou artificiosamente o local do crime para induzir a erro a perícia”, complementou.

A delegada Isabella Joy informou ainda que os autos do inquérito policial já foram remetidos ao Judiciário — para as demais providências. A morte do empresário causou grande comoção em Anápolis.

Navegue pelo assunto Morte de empresário anapolino no Lago de Corumbá repercute fortemente nas redes sociais Ele estava com amigos em um flutuante e não resistiu a uma descarga elétrica