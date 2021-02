“Estou feliz! A melhor coisa pra nos livrar dessa enfermidade”, disse a dona Sidercina Mendes, de 81 anos, ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid nesta segunda-feira (15) na terceira vacinação em formato

promovida pela Prefeitura de Anápolis para a imunização de idosos com idade igual ou superior a 80 anos e cadastrados pelo Zap da Vacina. Durante todo o dia, 1.834 pessoas foram vacinadas nos quatro pontos espalhados na cidade.

Após três mobilizações em sistema drive-thru, a imunização dos profissionais de saúde nas próprias unidades e em domicílio para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, além da imunização nos abrigos de longa permanência, o município parte para uma nova estratégia, criando cinco pontos fixos de vacinação, a partir desta quarta-feira (17), das 08h às 16h, para continuar a primeira dose em idosos e iniciar a aplicação da segunda para os que estão com a data agendada no cartão de vacinas.

Os pontos fixos serão: CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e as unidades de saúde Vila União, Vila Norte e Filostro Machado. Ao longo da semana, outros pontos serão anunciados. Para se vacinar, o idoso com 80 anos ou mais deve se cadastrar em www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura.

Aqueles que vão receber a segunda dose já constam do sistema e basta ficarem atentos à data no cartão. Paralelamente, começa também a aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Estes serão imunizados nas próprias unidades.

Placar da vacina

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), ao todo, Anápolis já vacinou 10.567 pessoas contra a Covid-19, sendo 5.370 profissionais da saúde, 4.675 idosos cadastrados pelo Zap da Vacina, além de 522 vacinados em abrigos.