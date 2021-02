O Portal 6 obteve imagens exclusivas (assista acima) de um forró que foi flagrado neste final de semana com aglomeração de mais de 300 idosos. O estabelecimento, que não teve o nome divulgado, foi fechado e interditado pela Vigilância Sanitária de Anápolis. Os responsáveis também assinaram Termo Circustanciado de Ocorrência (TCO) e terão de comparecer em juízo por conta da infração.

Com apoio da Polícia Militar (PM), cerca de 18 equipes reforçaram a fiscalização da cidade entre sexta-feira (12) e domingo (14). “As pessoas perderam o medo ou realmente não estão mais ligando para a situação como ela está”, avaliou o gerente da Vigilância Sanitária de Anápolis, Gúbio Pereira, ao apresentar os resultados da Operação Carnaval.

Dos 182 estabelecimentos vistoriados, cerca de 20% apresentaram alguma irregularidade: foram 144 orientações, 17 intimações, 15 autuações, 6 interdições, além de apreensão de produtos.

A natureza das ocorrências são as mais diversas, como por exemplo uma festa clandestina com aproximadamente 60 pessoas, um bar lotado de clientes assistindo jogo de futebol e pessoas consumindo narguilé em uma tabacaria (proibido devido ao uso compartilhado).

O gerente da Vigilância Sanitária deixa claro para a população que as atividades econômicas podem continuar funcionando, desde que se respeite os protocolos de combate à Covid-19.

“Percebemos por parte de muitos comerciantes um completo descaso para com a saúde pública e com as normativas em vigor”, destaca Gúbio. Para ele, nesses casos, não há o que fazer a não ser aplicar a lei, que prevê medidas como interdição.

De acordo com o gerente, a situação está se agravando no estado, onde a taxa de ocupação de leitos de UTI está próxima dos 100%. “Por causa desse cenário preocupante, a fiscalização continuará intensificada nos próximos dias”, completa.