Zezé di Camargo e Graciele Lacerda perderam seu cãozinho e estão aflitos para tentar encontrar o animal. O cachorro Nescau vivia na fazenda onde os dois vivem, em Araguapaz (GO).

“Pegamos o Nescau pequenininho, cuidamos, medicamos e demos muito amor. Viajamos e deixamos ele na fazenda, e quando voltamos simplesmente ele desapareceu. Alguém da região de Araguapaz, Aruanã, Mozarlandia, se souberem notícias, avisem a gente. Por favor”, escreveu Zezé.

Graciele também usou as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores. “Eu tô aqui com o coração na mão desde que cheguei. Estamos com muita esperança que ele tenha ido para alguma fazenda vizinha e que logo apareça de volta. Se Deus quiser em breve eu venho aqui postar uma foto do fujão dizendo que o nosso menino foi encontrado”, postou.

Amigos famosos fizeram questão de dar forças ao casal, como o caso de Camila Camargo, filha de Zezé, a atriz Elaine Mickely e jornalista Dony De Nuccio.