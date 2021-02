Após a eliminação de Nego Di, a madrugada desta quarta (17) no Big Brother Brasil 21 foi marcada por confabulações sobre como o jogo está sendo visto fora da casa. Aliada do humorista, Karol Conká chegou a dizer, em conversa com Fiuk, que pode ser a próxima a deixar a disputa.

“Começo a achar que eu seria a próxima”, disse. Na sequência, porém, ela ponderou: “Não dá para me botar no mesmo balaio [do Nego Di], né.”

“As pessoas lá fora acho que também enxergam quem puxa o balaio”, afirmou Fiuk. A rapper disse ainda que a forma como Nego Di se comportou com Lucas Penteado pode ter sido um dos motivos de sua saída.

No início da manhã, Karol Conká, atual líder, afirmou para Pocah que está com vontade de vetar Gilberto na Prova do Líder desta quinta (18). “É ver as pessoas que aguentam uma prova [de resistência] para vetar. A minha vontade é vetar o Gil por ele ser forte no rolê, mas aí tem o lado pessoal, sabe? Ele foi vetado da última prova, a Sarah não e eu ganhei, mas por sorte”, disse.

Questionada por Pocah se deixaria de fora da disputa Sarah, a rapper afirmou que não e contou que Lumena sugeriu vetar Carla Diaz. “Mas sabe o que eu penso? Tem que olhar pelo outro lado. Botou, vai fazer o quê? É o jogo. Acho que eu tenho que olhar outro rolê. Se eu pudesse formar um paredão, colocaria João e Thaís, sem pensar no lado pessoal que eu adoro eles”, disse.

“Só para entender porque sempre colocar as pessoas de forte é meio clichê, é bobo. Sempre vão olhar para cá para quem está mais expressivo. Tem que ver o jogo inteligente das outras pessoas que parece que não é, mas é.”

Também aliado de Nego Di, Projota foi o que ficou mais abalado com a eliminação do humorista. Em conversa com Arthur, ele disse que não entendeu o discurso de Tiago Leifert sobre aceitar as mudanças no jogo e ser maleável. “Ele falou do Fiuk, e eliminou o Nego”, disse o instrutor de crossfit. Mas Projota tem visão diferente. “Eu acho que nesse lance era mais o Nego contra a Sarah”.

Arthur também afirmou não acreditar que o público “está gostando do jogo do Fiuk”.

Desculpas

Protagonistas de uma forte briga na madrugada anterior, Gil e Pocah selaram as pazes logo após a eliminação de Nego Di. “Não precisa ter guerra”, afirmou ele, que pediu desculpas por ter exagerado durante a discussão na madrugada de terça (16).

“Do fundo do meu coração eu quero recomeçar, como se fosse a nossa entrada por aquela porta. Aqui eu me perco, porque eu sou doido da cabeça, hoje eu fiquei muito mal”, afirmou ela.

Chorando, Pocah também disse que quando o procurou não foi a sua intenção brigar com ele. “Estou de peito aberto mais uma vez.”