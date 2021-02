A partir de segunda-feira (22) Anápolis estará no grau moderado da matriz de risco. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) produziu uma nova nota técnica que altera os percentuais de ocupação de leitos de UTI na cidade.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito Roberto Naves (PP) disse que esse ajuste na estratégia é necessário devido a diversos fatores.

Três deles foram decisivos. ‘Não me falta coragem para tomar decisões’, adiantou.

A primeira se refere à rápida proliferação e efeitos da nova cepa (mutação do vírus).

‘Os profissionais de saúde já percebem a diferença durante o tratamento. Antes quem evoluía para o estágio grave e precisava de leito de UTI eram os mais idosos, agora também estão sendo pessoas novas’, contou o prefeito.

Anápolis foi a primeira cidade de Goiás a iniciar a vacinação e aplicar a segunda dose, mas a lentidão na disponibilidade de imunizantes preocupa e pesou para a volta do grau moderado.

No entanto, uma realidade mais delicada se impôs: a escassez de insumos e material humano para o tratamento de pacientes, algo que acontece no país inteiro e que Anápolis também já começa a sentir os efeitos com mais força.

Roberto garantiu que não faltam leitos de UTI. ‘Proporcionalmente, temos mais que o dobro do disponiizado pelo estado’, afirmou.

‘Os leitos estão contratados, mas vamos ativando conforme a necessidade’, explicou.

São 50 para pacientes graves e com risco de morte e 80 para casos moderados, mas que requerem observação.

Em breve, a unidade de saúde do Leblon voltará a receber pessoas nessa condição.

O Centro de Internação Norma Pizzaria, primeiro hospital de campanha aberto em Goiás, continuará sendo o principal destino dos anapolinos que precisam de leito de UTI.

O Portal 6 já está produzindo novas reportagens para explicar didaticamente como será a experiência de voltar ao grau moderado da matriz de risco e como os mais diversos setores econômicos e sociais da cidade serão afetados.

As publicações ocorrerão ao longo da tarde e noite.

