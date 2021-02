Uma mulher de identidade não revelada passou por momentos de apuros nesta quarta-feira (17), no Residencial Colorado, localizado na região Norte de Anápolis.

Ela precisou chamar a Polícia Militar depois de chegar do trabalho e perceber que no apartamento estavam faltando vários objetos de valor.

O que mais chamou atenção da vítima é que o responsável pelo furto não havia arrombado a porta, por isso decidiu perguntar na portaria se alguém conhecido havia aparecido por lá ao longo do dia.

Assim que falou com o porteiro do condomínio, descobriu que o namorado dela esteve no local em uma caminhonete.

Sumiram do apartamento da mulher pertences como aparelho de TV, sofá, tanquinho de lavar roupas e uma mesa com cadeiras.

Como a vítima não sabia do paradeiro do namorado, foi orientada pelos policiais a procurar a Central de Flagrantes para que o caso seja investigado.