Um homem de 45 anos conseguiu registrar o exato momento em que uma profissional da área da saúde tentou enganar o goiano Osvaldo de Almeida Peres, de 84 anos.

As imagens foram gravadas na manhã desta quinta-feira (18), durante o drive-thru de vacinação, que ocorreu no setor Leste Universitário, em Goiânia.

O idoso estava no local para receber a primeira dose da vacina contra Covid-19. Entretanto, no momento em que a enfermeira inseriu a agulha no braço do idoso, o filho dele registrava toda a cena e acabou percebendo que a dose não havia sido aplicada.

No vídeo é possível ver a reação do homem que, indignado, interrompe a filmagem e questiona a profissional, que rapidamente pediu desculpas pelo ‘erro’.

“Até passarmos pela triagem estava tudo certo. Quando ela veio com a seringa, eu comecei a filmar e vi que ela só enfiou a agulha no braço do meu pai e tirou sem injetar nada. Na hora, eu vi o líquido na seringa e falei para ela que ela não tinha vacinado meu pai”, disse o filho em entrevista ao G1.

“Eu até parei de gravar na hora de tanto que fiquei nervoso. Quando eu vi que ela não aplicou, minha reação foi repreendê-la no mesmo momento. Não imaginava que isso poderia acontecer com a gente”, finalizou.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia informou que a técnica de enfermagem que aplicou a dose é servidora da Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Affego-Saúde), instituição parceira na Campanha de Vacinação Contra a Covid-19.

O órgão alegou ainda que está investigando o episódio para tomar as medidas cabíveis.

Enfermeira finge vacinar idoso de 84 anos e é pega no flagra, em Goiânia pic.twitter.com/EBMmSJXtj9 — Portal 6 (@portal6anapolis) February 18, 2021

Em tempo

Outros casos bem semelhantes já foram registrados em Goiás.

No último dia 10, no mesmo ponto de vacinação de Goiânia, uma enfermeira inseriu a agulha no braço de Floramy de Oliveira Jordão, uma idosa de 88 anos, e retirou o objeto sem injetar o imunizante.

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) iniciou uma investigação para avaliar o caso.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, a enfermeira da campanha foi afastada e, ao que tudo indica, o erro não foi intencional.

O Ministério Público de Goiás também apura o caso.