O Portal 6 obteve imagens exclusivas do salvamento do casal que sofreu acidente no início da noite desta sexta-feira (19).

O veículo que eles estavam, um Volkswagen Voyage, já removido, perdeu o controle enquanto trafegava pela BR-153 e caiu do viaduto que liga o Parque dos Pirineus ao Jardim Progresso, na região Norte de Anápolis.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o resgate do motorista, de 32 anos, e da passageira, de 29.

1 de 9 - + 1. (Foto: Portal 6) 2. (Foto: Portal 6) 3. (Foto: Portal 6) 4. (Foto: Portal 6) 5. (Foto: Portal 6) 6. (Foto: Portal 6) 7. (Foto: Portal 6) 8. (Foto: Portal 6) 9. (Foto: Portal 6)

Os dois foram retirados do veículo e encaminhados imediatamente ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Segundo a unidade de saúde, o homem segue consciente, orientado e estável enquanto a mulher apresenta momentos de confusão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) liberaram o trânsito no local do acidente, que será investigado pela Polícia Civil (PC).