A Companhia de Distribuição Araguaia (CDA), que detém a gestão de tradicionais marcas de alimentos, como Tio Jorge e Gol, está com vagas abertas para contratar funcionários em Anápolis.

As oportunidades são para movimentador de mercadorias, estagiário jurídico, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de serviços gerais, assistente de indústria, analista de processos e gerente de qualidade.

Para movimentador de mercadorias é necessário ter disponibilidade de horário, experiência e é desejável ter ensino fundamental completo.

Para estagiário jurídico, os candidatos precisam ter conhecimento em informática básica e estar cursando entre o 4º e 8º período de Direito.

Para auxiliar de almoxarifado é preciso ter ensino médio completo, conhecimento básico em informática e disponibilidade de horário.

Para auxiliar de serviços gerais é preciso ensino fundamental, disponibilidade de horário e morar em Anápolis.

Para assistente de indústria, os requisitos são disponibilidade de horário e estar cursando ou ter concluído graduação em Engenharia Mecânica ou Técnico em Mecânica. Será um diferencial ter conhecimento em AutoCAD.

Para analista de processos é necessário experiência, curso superior em Administração ou áreas afins e ter disponibilidade de horário e viagens.

Já para gerente de qualidade é preciso experiência, disponibilidade de horário e viagens e graduação em Engenharia de Alimentos ou áreas afins.

Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência e interessados devem enviar o currículo através do site de vagas da empresa ou para o WhatsApp (62) 9 9832-2546.