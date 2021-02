Mesmo com as restrições contra a segunda onda da Covid-19, que obriga estabelecimentos a fecharem as portas mais cedo, são muitas os anapolinos que ainda viram a noite consumindo bebidas alcoólicas e assumem a direção de um veículo.

Nas madrugadas desta sexta-feira (19) e sábado (20), os agentes da Delegacia de Trânsito flagraram 22 motoristas dirigindo embriagados na cidade, sendo que oito ultrapassaram a tolerância criminal e foram presos.

“Quase 50% eram reincidentes. Daí tem fiança dobrada e multa dobrada. Mesmo em período de pandemia e com a restrição dos estabelecimentos, tem muita gente dirigindo depois de beber”, afirmou o delegado Manoel Vanderic, ao Portal 6.

“Hoje é quase regra o bafômetro dar acima de 1.0 e muitos ainda se recusam a soprar, sendo que com qualquer sinal de embriaguez, com a recusa do motorista, ele é preso e dispensa o meio de provar que poderia estar dentro da tolerância”, acrescentou.

De acordo Vanderic, também chama atenção da equipe o fato de que não há um nicho de pessoas que praticam o crime. São motoristas de todas as classes sociais e profissões.

“A gente percebe que está contaminado os meios jurídicos, Judiciário, Ministério Público, policiais civis e militares e militares das Forças Armadas. Todos sendo presos dentro desta operação. E a gente vai continuar vendo as tragédias acontecerem, porque a pena no Brasil é branda e o brasileiro começa a apontar a dedo, mas pratica a mesma conduta. Inclusive os agentes de segurança pública”, afirmou.