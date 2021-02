Uma jovem moradora do Residencial do Cerrado, bairro da região Nordeste de Anápolis, foi acordada por uma surpresa pra lá de desagradável logo após o raiar do sol neste domingo (21) e precisou recorrer à Polícia Militar (PM).

Isso porque o motorista bêbado de uma caminhonete Ford F4000 colidiu com o muro da residência e o destruiu quase por completo.

Os militares chegaram no local e logo também suspeitaram que ele estava bêbado devido à fala enrolada, hálito forte de álcool e dificuldade em andar.

A hipótese foi confirmada pouco tempo depois, após uma visita ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi realizado o teste do bafômetro.

Diante disso, os policiais militares encaminharam o suspeito para a Central de Flagrantes, onde foi autuado não só pelo crime de embriaguez, mas também por irregularidades com o porte da CNH.