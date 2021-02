O Corpo de Bombeiros de Anápolis precisou se deslocar até o bairro Vila Norte para atender uma ocorrência muito grave e triste de agressão no final da noite de sábado (20).

Chegando no endereço, eles encontraram uma jovem de 22 anos caída no chão, que minutos antes havia sido espancada em via pública.

A mãe da garota também já havia comparecido ao local e apontou o apelido do suposto agressor, conhecido por “Jefinho” na região.

Assim que terminou de bater na vítima, o rapaz teria fugido em um carro prata. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que reclamava de dores na cabeça e maxilar, e a levou o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).