O que era para ser um final de semana de lazer em Copacabana (RJ), acabou se tornando um pesadelo para Talyssa Oliveira Taques, de 27 anos, por conta de uma crise de sonambulismo.

A fisioterapeuta havia cumprido vários plantões no pronto-socorro de Cuiabá e no Hospital São Mateus, especializados em combate à Covid-19, e na primeira oportunidade de descanso, viajou com a família para um hotel carioca.

Na primeira noite da viagem, a jovem saiu com uma amiga, chegou por volta das 3h e foi dormir no quarto com a colega.

Por conta do estresse e cansaço, a profissional passou por uma crise de sonambulismo e acabou escorregando na sacada e caindo do terceiro andar do prédio.

Por volta de 4h30, os seguranças do hotel ouviram gritos e encontraram a fisioterapeuta caída na entrada do porão do estabelecimento.

“Ela vinha de vários plantões e estava exausta. Segundo o neurologista do hospital, quando ela relaxou, teve uma crise de sonambulismo. Ela foi até a janela do hotel e escorregou. Para ela, estava indo ao banheiro”, contou ao G1, Angélica Oliveira, mãe de Talyssa.

Vaquinha

Por falta de vagas em hospitais públicos, a jovem precisou ser encaminhada ao Hospital Israelita Albert Sabin, e apesar de ter plano de saúde dela, somente parte dos gastos foram cobertos.

Uma vaquinha online foi promovida pela família para cobrir os custos, que já chegaram a R$ 20 mil.

Além disso, será necessário mais R$ 89 mil para que Talyssa seja transferida para Mato Grosso, onde reside com os parentes.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), o caso já foi encaminhado à Central de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) para tentar a possibilidade de transferência da jovem.