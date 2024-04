O truque para tirar mancha de desodorante das camisetas de forma fácil

Essa tática vai ser o fim das suas dores de cabeça com mancha branca impregnada no tecido, bem embaixo da axila

Magno Oliver - 13 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram)

Um truque muito bom para tirar mancha de desodorante das camisetas de forma bem fácil e prática viralizou nas redes sociais e bombou na internet.

Cá entre nós, uma verdade que ninguém assume sobre o desodorante é que o ser humano não vive um dia sequer sem ele. Já experimentou sair de casa e esquecer de passar? Pois é!

No entanto, tudo tem o seu ônus e bônus na vida. Alguns modelos de desodorantes chegam a deixar manchas no tecido da roupa e fica complicado de tirar.

O truque para tirar mancha de desodorante das camisetas de forma fácil

Só que o perfil no Instagram (@reorganizatudo) trouxe um truque que bombou na web e virou o queridinho dos internautas para remover de vez o sinal impregnado no tecido pelo uso do produto.

Na gravação, o tutorial diz:

“Eu usei Cif, água quente, bem quente e esfreguei com a esponjinha tanto de um lado, quanto do outro. Estava já uma marca de desodorante bem impregnada. Esfreguei do lado de dentro, esfreguei do lado de fora e deixei de molho de um dia para o outro. Quando fui olhar no dia seguinte, olha só que beleza.”

Confira o vídeo completo da dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎 𝑇𝑢𝑑𝑜 (@reorganizatudo)

