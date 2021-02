O anapolino Caio Afiune está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (23). E dessa vez ganhou até um apelido: “Kaio Conká”.

É que o fazendeiro foi pego pelos assinantes do Pay-Per-View criando intrigas entre os colegas do BBB21.

Caio disse coisas ruins de Arthur para Fiuk e Gilberto. Ao sair da presença dos brother’s, disse o inverso para difamar o doutorando em economia.

Daí o motivo de ser comparado com a rapper, que deve ser eliminada do programa logo mais à noite.

Entre os tweets que mencionam Caio, o que mais tem sido comentado é sobre ‘a máscara’ do fazendeiro ter caído.

Veja:

rindo muito com as pessoas surpresas com a falta de caráter do sucessor da mamacita: kaio conká #BBB21 pic.twitter.com/iZLd7ugDRy

— ana (@stroongv) February 23, 2021