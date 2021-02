Imagine a possibilidade de se capacitar para uma área profissional em ascensão e ainda pagar um valor quase inacreditável?

O curso de processos químicos na modalidade Educação a Distância (EAD) do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA está com 40% de desconto nas mensalidades para os novos matriculados.

O benefício, válido até o final do curso, garante ainda ao acadêmico pagar matrícula de apenas R$ 49,90, que já vale como a primeira mensalidade.

O início das aulas será ainda no primeiro semestre deste ano e o desconto é válido para os processos seletivos 2021/1. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, pelo site da UniEVANGÉLICA.

Para os interessados, estão disponíveis as seguintes formas de ingresso: vestibular agendado presencial, vestibular agendado, redação online, reclassificação, nota do ENEM, transferência e portador de Diploma.

Atuação

O profissional em processor químicos atua em indústrias químicas, como as de produtos agrícolas, alimentícias, farmacêuticas, de plásticos, cimento e vidro.

Na linha de produção, junto com engenheiros químicos ou sanitaristas, opera equipamentos e fiscaliza processos industriais e agroindustriais.

Na indústria de medicamentos, por exemplo, realiza estudos de toxicologia com a finalidade de fazer o registro de fármacos.

Em laboratórios, controla reações químicas envolvidas na fabricação de produtos e faz análises de qualidade da matéria-prima.

Controla também os descartes e resíduos industriais, de modo a não prejudicar o meio ambiente com poluentes (com informações do Guia do Estudante).