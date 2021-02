Um jovem de 29 anos precisou ser levado até a Central de Flagrantes, nesta terça-feira (23), depois de armar uma grande confusão na Estação Central de Anápolis, antigo Terminal Urbano.

É que o rapaz teria se revoltado com um motorista, que estava com um ônibus estacionado no Box 13, e começado a fazer uma série de ameaças.

Não satisfeito, encontrou uma pedra e acertou com força a frente do veículo de transporte coletivo, fazendo o para-brisas se quebrar.

O suspeito usava camisa vermelha, boné preto e tentou fugir assim que percebeu que uma viatura da Polícia Militar estava se aproximando.

No entanto, foi alcançado rapidamente e recebeu a voz de prisão. Não contou, porém, o motivo de ter ficado com tanta raiva.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio de empresa concessionária de serviços públicos e está à disposição do Poder Judiciário.