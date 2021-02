A Polícia Civil de Goiás tornou público nesta quarta-feira (24) os detalhes de uma força-tarefa do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GARRA/DEIC) em Anápolis.

A ação, que foi realizada há dois dias, contou com o cumprimento de dois mandados de prisão de uma dupla que estava foragida desde outubro de 2020.

Valtecy Sebastião de Oliveira, de 50 anos e Enelison de Souza, de 34, foram detidos e encaminhados ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, na manhã de terça-feira (23). Eles são apontados como os autores de grandes roubos na capital.

Sempre armados, ambos teriam invadido uma maternidade no último dia 15 de outubro e rendido as funcionárias. De lá, foram levados vários aparelhos celulares, cartões bancários e dinheiro em espécie.

As câmeras de segurança interna do local registraram toda a cena, o que facilitou a identificação dos suspeitos.

Além disso, os investigadores descobriram que no dia 12 de janeiro a dupla executou um novo roubo. Porém, desta vez, foram mais cautelosos.

Eles levaram aproximadamente 270 frascos de perfumes importados de uma loja de cosméticos, mas roubaram também as gravações do circuito interno do estabelecimento.

As fotos dos homens e os registros flagrantes dos crimes também foram fornecidos à imprensa pela Polícia Civil com o objetivo de descobrir mais vítimas.

1 de 2 - + 1. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) (Foto: Divulgação/Polícia Civil) 2. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) (Foto: Divulgação/Polícia Civil)