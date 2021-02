A cantora Lady Gaga, 34, teve dois de seus buldogues franceses roubados após pelo menos uma pessoa armada atirar no homem que passeava com os animais. O crime aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Gaga estava em viagem à Itália.

Segundo o site TMZ, o passeador de cachorros de 30 anos foi alvejado na noite de quarta-feira (24). Ele estava com três cachorros da artista: Koji, Miss Asia e Gustavo. Embora dois tenham sido roubados, o terceiro, Miss Asia, correu, mas depois foi recuperado.

Não há informações com relação ao estado de saúde do funcionário de Gaga nem sobre o paradeiro e o estado de saúde dos dois bichos. O Daily Mail, porém, afirma que o estado do profissional é grave, já que teriam sido quatro tiros na região do peito. A polícia foi acionada para investigar o caso e conta que quando chegou viu o homem consciente, porém com muitas dificuldades para respirar. Ele foi levado para o hospital.

Os buldogues franceses são cães caros nos Estados Unidos. Segundo o Daily Mail, os valores para venda podem chegar ao equivalente a R$ 16 mil.