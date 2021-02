Foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis o corpo de um dos envolvidos no confronto ocorrido na noite desta quarta-feira (24).

Junto com um amigo, o rapaz trocou tiros com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) no Jardim das Oliveiras, bairro da região Oeste da cidade.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele teve o óbito confirmado assim que deu entrada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Já o outro chegou a tentar fugir, mas foi encurralado e preso pelos homens de preto da CPE.

Segundo a corporação, os dois são bandidos envolvidos com facção criminosa e com o tráfico.

Aproximadamente 6 kg de drogas e uma pistola calibre 9 mm foram apreendidos pela corporação militar.