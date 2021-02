Dois homens morreram na noite desta quinta-feira (25) após se envolverem em um grave acidente de trânsito, no km 328 da BR-153, no município de Rianápolis, a 122 km de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois eram ciclistas e estavam pedalando no acostamento. Porém, um deles teria jogado repentinamente a bicicleta para o meio da via.

Um Mitsubishi Pajero passava no mesmo instante e acabou atingindo os homens. Eles não portavam documentos e ainda não foram identificados.

No local do acidente, a PRF percebeu que perto dos corpos haviam garrafinhas de cachaça. O laudo do IML deverá comprovar se as vítimas estavam alcoolizadas quando foram atropeladas.

Com o impacto da batida, um dos ciclistas ficou caído no meio da pista. O outro foi arremessado para a mata ao lado.

O motorista do Pajero tem 55 anos e passou por teste de bafômetro. Ele não havia ingerido nenhuma bebida antes de assumir a direção.

A pista ainda precisou ficar parcialmente interditada por cerca de duas horas.