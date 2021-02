O anapolino Caio Afiune tem passado por dias difíceis dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ele, que fraturou o pé durante uma prova, está contando com ajuda dos outros brothers para fazer as atividades diárias.

Porém, nesta quinta-feira (25), o fazendeiro comoveu a internet com uma difícil situação.

É que nesta semana ele foi punido por retirar uma cadeira da cozinha para usar durante o banho. Após a repressão, Caio precisou se sentar no chão para se lavar, por não aguentar o peso do corpo em uma perna só.

O cantor Rodolffo, que é o que mais tem auxiliado o amigo após a fratura, não estava presente no banheiro, pois uma festa improvisada acontecia do lado de fora e o sertanejo se juntou aos outros colegas para aproveitar.

No Twitter, a indignação dos internautas foi enorme. Até o diretor do programa, ‘Boninho’, foi intimado pelos usuários, que pediram providências. Veja:

cara que raiva, deu um trabalhao pra ele sair do banheiro depois isso é deshumano @boninho bora adaptar as coisas pro caio — 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐜𝐚⤡ (@Becpionorio) February 26, 2021

Triste, né?

Assim como demoraram a mandar as muletas pra ele, vão demorar a dar um suporte pra que ele possa tomar banho?

Agiliza produção, isso é uma humilhação.@boninho — FC Caio e Rodolfo Oficial 🤠🎱🕵️💰 (@FCCaioeRodolfo1) February 26, 2021

Que vergonha @bbb O @AfiuneCaio se machucou sob a responsabilidade de vcs, então é no mínimo obrigação do programa dar a ele o suporte necessário para as atividades simples do dia-a-dia. Não tem a ver com provas ou jogo, tem a ver com equidade e humanidade. — Katy (@Bbb18raiz) February 26, 2021