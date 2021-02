A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) foi notificada neste sábado (27) de três novos óbitos e mais 117 casos de Covid-19 nas últimas 24h.

Segundo a pasta, chegou a confirmação do óbito de um idoso, de 76 anos, que faleceu no último dia 21, de uma mulher, de 56, que foi a óbito no dia 24, e de outro idoso, de 76, que perdeu a vida no dia 25.

Com exceção do primeiro paciente, que estava na Clínica Cliame, unidade de Goiânia que fornece leitos para Semusa, os demais estavam no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

De acordo com o painel covid.anapolis.go.gov.br, a taxa atual de ocupação de leitos de UTI da Prefeitura destinados à Covid-19 é de 90%. Dos 50, 45 encontram-se ocupados.

O número de vítimas fatais alcançou 492, sendo que o total de casos já registrados está em 23.272. Atualmente a Vigilância Sanitária monitora 1.786 pacientes em isolamento domiciliar e 123 internados.