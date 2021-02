Foi identificado como Jamerson Pereira Rodrigues o jovem assassinado neste sábado (27), no Summerville, bairro da região Leste de Anápolis. A idade dele ainda não foi divulgada.

O corpo foi encontrado com ferimentos por arma de fogo dentro de um carro, depois que um morador saiu para trabalhar e percebeu o veículo parado e aberto nas proximidades de uma mata.

O Portal 6 apurou que a família do rapaz já foi avisada da execução e uma irmã esteve na cena do crime. Segundo ela, Jamerson havia sofrido ameaças anteriormente.

No colo do jovem, os autores do crime deixaram uma folha de papel com a seguinte frase: “pros talarico é bala”. O termo é usado normalmente entre a juventude para caracterizar pessoas que se relacionam amorosamente com companheiros de amigos.

O Instituto Médico Legal fez o recolhimento do corpo e as perícias de local foram realizadas pela Polícia Cientifica.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) também foi acionado e já iniciou a apuração dos fatos para elucidar o caso.

