No último dia 23 de fevereiro, motoristas de aplicativo de Anápolis fizeram uma manifestação para tentar conquistar condições melhores de trabalho.

Desde então, são muitos os profissionais que decidiram aderir à User, uma empresa anapolina de mobilidade urbana que oferta opções melhores que qualquer outra e ainda possui um preço mais acessível para os passageiros.

Na User, os motoristas pagam uma tarefa de apenas R$ 1 por dia trabalhado, sendo que o valor é revertido para que a empresa oferte ainda mais benefícios aos cadastrados na plataforma.

“Com a proposta da User, podemos trabalhar com mais dignidade. Os preços altos de petróleo e as tarifas absurdas das multinacionais não estava dando. Graças a Deus a User chegou e faço um apelo para que os usuário baixem o aplicativo para ajudar o que é de Anápolis”, afirmou o motorista Ygor Souza.

Dentre os benefícios de atuar com a User está as parcerias que as empresas tem. Uma delas o Posto GW, na Avenida Goiás, que dá aos profissionais um desconto de R$ 0,40 em cada litro abastecido.

De acordo com Ellem Cristina, que é usuária, depois de conhecer essa nova opção de transporte, não só desinstalou outros aplicativos como também indica para todos que conhece.

A User é a única empresa de mobilidade que oferece ponto de apoio para motoristas, com uma estrutura completa com banheiros, água, café, chás e Wi-Fi.

O escritório fica na Avenida Universitária, nas proximidades do Posto Carreteiro, no Jardim das Américas. Interessados em franquias devem entrar em contato pelo telefone (62) 9 9527-4057.

