Já recebeu alta hospitalar o motorista de 52 anos que ficou preso nas ferragens de um ônibus após colidir gravemente com uma carreta, no km 114 da BR-153, entre Anápolis e Terezópolis, no final da noite deste domingo (28).

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que prestou todo o atendimento médico.

Ao todo, precisaram ir até o local do acidente duas viaturas dos bombeiros, com nove militares, e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Para retirar a vítima das ferragens, as equipes demoraram cerca de uma hora e meia e usaram cinco cones, materiais de primeiros socorros, pinça de corte, pinça de expansão, expansor, correntes, grampo manilha, cinco calços de escoramento de veículo e quatro lanternas portáteis.

O condutor da carreta nada sofreu, uma vez que foi atingido na traseira. Já o motorista do ônibus apresentava escoriações no rosto e dores no corpo.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou gravemente ferido.