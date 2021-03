A Havan e mais oito estabelecimentos, de diversos segmentos foram interditados pela Vigilância Sanitária, que realizou neste final de semana mais uma força-tarefa em Anápolis.

Segundo o órgão, 42% dos locais visitados na cidade estavam em desacordo com as regras sanitárias do grau moderado da matriz de risco.

Além das interdições, a Vigilância Sanitária ainda autuou 15 estabelecimentos, intimou outros 18 e fez 44 orientações.

Aglomerações, pessoas sem máscara, funcionamento fora do horário, falta de higiene e distanciamento social estiveram entre os principais problemas identificados pelos fiscais.

Os resultados foram apresentados nesta segunda-feira (1º) e, conforme o órgão, procedimentos administrativos, que podem culminar em multa e fechamento, vão ser instalados.