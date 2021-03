Um grupo com cinco engenheiros de Anápolis se reuniu para uma causa nobre: ajudar os empresários da cidade a continuarem de portas abertas no final do lockdown.

É que a Legislação Municipal de Anápolis prevê que as empresas só podem funcionar se tiverem os Alvarás de Funcionamento renovados em imóveis regularizados com a respectiva Carta de Ocupação, também chamada de Habite-se.

Os profissionais decidiram se mobilizar depois de perceberem que muitos empresários estavam enfrentando dificuldades para renovar o Alvará de Funcionamento devido a falta de documentos que comprovassem a regularidade do imóvel.

Junto a isso, verificaram que o Lockdown, apesar de necessário, comprometeria mais a situação do empresário que já tem enfrentado muitos desafios durante à pandemia, inclusive de ordem financeira.

Dessa maneira, o experiente engenheiro civil, João Belém Júnior, e outros quatro engenheiros (Vitor Garcia, Janaina Fernandes, Adayl Pereira e Alexander Moura), ) decidiram criar o 1° Mutirão da Regularização de Imóveis de Anápolis.

Durante o evento, que ocorrerá virtualmente e obedecendo todas as medidas sanitárias, os profissionais fornecerão serviços de assessoria completa para a regularização do imóvel com condições exclusivas e condizentes com a real situação do empresário anapolino.

Os serviços que serão contemplados neste 1° Mutirão da Regularização de Imóveis de Anápolis são:

Laudo de Engenharia para Alvará de Funcionamento Condicionado;

Assessoria para aquisição da Carta de Ocupação / Habite-se;

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (Bombeiros);

Retificação de Escritura;

Membramento e Desmembramento de lotes.

E como forma de contribuir com os empresários de Anápolis, os engenheiros estão ofertando condições inédita para os 30 primeiros que desejarem regularizar os seus imóveis para renovação do Alvará de Funcionamento. São elas:

Possibilidade de pagamento dos honorários por meio de permuta (parcial ou integral) com produtos ou serviços comercializado pelo empresário;

Parcelamento de honorários em até 10 x sem juros.

Interessados devem entrar com contato com a equipe através do WhatsApp 62 98471-3253 para realizar uma simulação gratuita.