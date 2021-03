A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) bem que tentou, mas não foi possível reanimar o idoso que teve um mal súbito dentro do Carrefour de Anápolis, na noite desta segunda-feira (08).

A reportagem do Portal 6, que está no local, conversou com um dos socorristas, que estima que a vítima tenha algo em torno de 65 anos.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para remover o corpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)

Confusão

Assim que o idoso passou mal, o hipermercado foi evacuado às pressas pela segurança.

A situação acabou gerando discussão entre clientes e funcionários, já que alguns estavam ali para pagar a fatura de cartão de crédito.

Ninguém pôde retornar à loja e passar as compras no caixa.

Conforme uma colaboradora do Carrefour, a ordem para encerrar o expediente foi dada por um superior e nada podia ser feito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)

Mais informações a qualquer momento.