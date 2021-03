Como prometido pela família, o boletim médico com o quadro clínico do ex-prefeito de Anápolis Adhemar Santillo foi divulgado no final da tarde desta segunda-feira (08).

Conforme a nota, ele está com pneumonia e respondendo bem ao tratamento com antibióticos. Desde domingo (07), Adhemar está internado na UTI do Hospital Evangélico Goiano (HEG).

A seção Rápidas do Portal 6 apurou que o político, que tem 81 anos, teve Covid no final do ano passado.

Embora tenha recebido a primeira dose contra a doença recentemente, o histórico de contaminação pelo novo coronavírus pode explicar as complicações de agora.

Ele passará por drenagem nos pulmões nas próximas horas e seguirá intubado.