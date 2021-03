Parte dos clientes que estavam dentro do Carrefour de Anápolis não reagiram bem ao saber que a loja não reabriria nesta segunda-feira (08).

Um cliente teve um mal súbito dentro do hipermercado e todos que estavam no local foram orientados pela segurança a sair às pressas.

Poucos conseguiram terminar de passar as compras no caixa. Inicialmente, foi dito por funcionários que após a chegada do socorro portas seriam reabertas.

Minutos depois, assim que uma fila com distanciamento social já estava pronta, duas colaboradoras da empresa avisaram que devido à situação uma ordem superior havia determinado o fim do expediente.

Foi o estopim para que algumas pessoas que queriam pagar fatura de cartão reagissem indignadas.

A reportagem do Portal 6 registrou parte da confusão. “Quem vai pagar o juros?”, indagou o que está mais eufórico.

