Ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo está hospitalizado e o quadro clínico levantou especulações desde a manhã desta segunda-feira (08), após uma nota do Jornal Opção afirmar que ele está na UTI com embolia pulmonar.

O Portal 6 entrou em contato com familiares do político e a esposa, ex-deputada Onaide Santillo, retornou por mensagem. No texto, ela promete que “após às 17 horas, quando estaremos com o médico, enviarei todas as informações”.

O programa de Adhemar, na Rádio Manchester, foi apresentado no inicinho da manhã pelo radialista Lucivan Machado.