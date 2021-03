O domingo (07) terminou com uma tragédia no km 67 da BR 060, no município de Abadiânia, localizado a apenas 30 km de Anápolis.

É que uma jovem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, morreu depois de perder o controle da direção de um Chevrolet Classic.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que ela dirigia acabou saindo da pista, capotou e foi parar no canteiro central da via.

A vítima ainda estava sem cinto de segurança e foi arremessada cerca de dez metros para fora do carro. A moça morreu antes mesmo do socorro chegar.

Dentro do Chevrolet Classic também estavam duas crianças de 02 e 07 anos nos bancos dos passageiros, mas elas não tiveram nenhum ferimento.