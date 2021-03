O anapolino Caio Afiune continua com as brincadeirinhas com o brother Gilberto Nogueira, o economista nordestino. A cena que está circulando nas redes sociais desta vez mostra o fazendeiro ‘provocando’ o colega na cozinha da casa mais vigiada do país.

Enquanto João Luiz cuida das panelas e Gilberto seca as louças, em tom de brincadeira Caio começa a gemer bastante alto no cômodo.

O economista logo dispara “Ai, Caio. É tão alto assim? Fico nervoso…”.

Afiune entra na brincadeira e adjetiva o som, enquanto se afasta deixando os amigos.

“Tão alto, tão robusto, tão emocionante, tão arregaçador, assombração grande”, brinca o confinado.