Policiais militares tiveram de ser acionados, nesta segunda-feira (08), para atender um pedido de socorro no bairro Chácaras Vale da Antes, no extremo da região Nordeste de Anápolis.

É que, por telefone, um rapaz informou que um vizinho idoso apareceu bastante machucado e afirmando que tinha tido a casa invadida por três desconhecidos.

Quando a equipe chegou no local, encontrou a vítima, que contou que os criminosos entraram na casa dele carregando pedaços de madeira e utilizaram dos objetos para agredi-lo.

O idoso ficou com ferimentos no rosto, no braço esquerdo e com um corte no queixo. Por isso, teve de ser levado para uma unidade hospitalar para ser avaliado por um médico.

Da casa foram levados um aparelho de TV e um celular. Uma porta de vidro também ficou destruída.

Os militares chegaram a fazer um patrulhamento pela região, mas os suspeitos já haviam desaparecido. O idoso foi aconselhado a procurar um distrito policial para registrar o caso.