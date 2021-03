A partir de uma parceria com a Hypera Pharma, a Prefeitura de Anápolis vai conseguir abrir cerca de 20 leitos de UTI para o tratamento de pacientes graves com Covid-19.

A seção Rápidas do Portal 6 apurou que eles serão montados dentro do complexo hospitalar construído na área do antigo Cais Progresso.

O aluguel dos equipamentos será bancado pela gigante farmacêutica por seis meses.

Eles devem funcionar já na próxima semana, logo após a abertura da ala que está com a obra finalizada.

Mais detalhes serão dados em um vídeo que o prefeito Roberto Naves publicará nas redes sociais ao longo da tarde desta quarta-feira (10).

Até o momento desta publicação, 69 dos 73 leitos de UTI da rede municipal reservados para pacientes de Anápolis estavam ocupados.