Localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis, a Champion Saúde Animal e a Carta Fabril estão com vagas abertas para contratar funcionários.

As oportunidades são para Técnico de Segurança do Trabalho e Eletrotécnico. Interessados devem observar os requisitos das funções.

Para Técnico de Segurança do Trabalho, não foram divulgadas exigências. No entanto, o selecionado terá que desempenhar atividades como auxiliar na gestão de EPI’s e uniformes, criar e gerir procedimentos de segurança, treinar colaboradores nas práticas de segurança do trabalho, efetuar auditorias de segurança, entre outras.

Este profissional receberá assistência médica, assistência odontológica, café da manhã, consignado, seguro de vida, refeitório, vale alimentação e vale transporte.

Já para Eletrotécnico é preciso ter experiência na área, ensino técnico em eletrotécnica ou afins, Curso NR10 e disponibilidade para turnos.

Neste cargo, os benefícios são assistência médica e odontológica, café da manhã, cesta básica, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

Os interessados devem acessar o site para cadastrar o currículo.

Em tempo

Além das empresas do DAIA, a Unimed Anápolis também está com uma oportunidade aberta para Coordenador de Qualidade.

Candidatos precisam ter ensino superior completo e é desejável estar cursando pós-graduação em Administração, Engenharia da Qualidade ou áreas afins. Também é preciso experiência.

O salário é de mais de R$ 6 mil e o selecionado ainda terá assistência médica e odontológica, convênio com farmácia, vale alimentação, estacionamento e combustível.

Especialmente neste cargo, os interessados devem acessar o Portal do Candidato da Unimed para cadastrar o currículo.