Os efeitos do decreto do lockdown em Anápolis não devem ser renovados pelo prefeito Roberto Naves.

A matriz de risco volta a vigorar a partir da próxima segunda-feira (15) e o nível de isolamento na cidade será determinado pelo percentual de ocupação dos leitos de UTI.

Caso o índice permita a volta do grau moderado, por conta do aumento de mais 20 leitos no antigo Cais Progresso, os protocolos serão mais rígidos.

“Não faz sentido voltar ao moderado como era antes”, reservou um dos auxiliares mais diretos do prefeito.

Se mais de 90% dos leitos de UTI estiverem ocupados, não restará outra alternativa senão a de permanecer com o fechamento do comércio e demais atividades econômicas, a semelhança do que já ocorre no lockdown.

A seção Rápidas do Portal 6 também apurou que no domingo (14) a Prefeitura de Anápolis deve se pronunciar oficialmente sobre em qual grau da matriz a cidade estará durante a semana.