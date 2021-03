Rita Cadillac, 66, é a mais nova adepta do OnlyFans, plataforma conhecida pelo conteúdo adulto. A ex-chacrete fez o anúncio na noite de quinta-feira (11) com uma foto dela usando apenas uma lingerie rosa (e puxando a alça do sutiã).

“Boa noite meus amores, agora vocÊs podem me acompanhar lá no OnlyFans com conteúdos exclusivos para os assinantes”, afirmou. “Te espero lá!”

Diversos seguidores comemoraram a notícia. “Boa sorte nessa nova empreitada!”, desejou um deles. “Você pode tudo”, afirmou outro.

“Após inúmeros pedidos, finalmente vocês irão ver a Lady do Povo de uma forma diferente, uma forma mais ousada. Curiosos? Sigam para mais”, diz ela no perfil. Até a última atualização deste texto, o perfil tinha cinco postagens, sendo quatro delas fotos. Ao todo, o conteúdo já teve 62 curtidas.

Para assinar o conteúdo exclusivo de Rita Cadillac, os usuários do serviço precisam pagar uma mensalidade de US$ 10 (cerca de R$ 55 no câmbio atual). Porém, há descontos para quem quiser fazer assinaturas mais longas. A anual, por exemplo, sai por US$ 84 (pouco mais de R$ 465).

O OnlyFans é bastante conhecido por permitir que o criador do conteúdo cobre assinatura para que as pessoas tenham acesso ao que é publicado. A maior parte dos perfis é de conteúdo adulto, como nudes.

Diversos artistas brasileiros e estrangeiros têm aderido à plataforma, como Anitta, Cardi B, Aaron Carter, o rapper Tyga e até Silva. Entre os atores, os destaques são Bella Thorne e Tyler Posey. Alguns deles publicam conteúdos bastante ousados, como vídeos e fotos íntimas.