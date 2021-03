Mais 15 mortes e 364 casos de Covid-19 foram registrados em Anápolis, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (15).

As vítimas fatais são duas mulheres, 68 e 84 anos, e dois homens, 38 e 69, que foram a óbito no sábado (13),

cinco mulheres, 67, 69, 74, 79 e 100, e quatro homens, 49, 55, 67 e 71, que faleceram no domingo (14).

Além de um homem, de 48, e uma mulher, de 58, que não resistiram às complicações provocadas pela doença e perderam a vida hoje.

Segundo a Semusa, 198 moradoras, com idade entre 01 e 100 anos, e 166 moradores, de 01 a 87, receberam diagnóstico laboratorial positivo para Covid-19 nas últimas 24h e entraram para estatística de 27.178 confirmações.

Anápolis já conta com 615 óbitos oficiais. O número varia e chega com atraso porque as unidades estão sobrecarregadas e são elas que repassam a lista para Vigilância Epidemiológica produzir os boletins.

Com a ativação de mais 20 leitos no antigo CAIS Progresso, a cidade passou a contar com 93 UTIs – sendo que 70 encontram-se ocupadas no momento, assim como 93 das 99 enfermarias.

Conforme a estratégia local de combate à pandemia, o risco atual de colapso no sistema de saúde é moderado devido a ocupação de UTIs estar em 75%. Se chegar a 90%, evolui para crítico e medidas de restrição mais rígidas devem ser adotadas.