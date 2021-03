Já foi encaminhado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, o jovem de 28 anos suspeito de tentar matar um homem, no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis, no final de semana.

Ele foi detido pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) no final da noite de sábado (13), na Vila Norte, e teve um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça neste domingo (14).

Os policiais souberam do caso através de denúncias e conseguiram rapidamente localizar a casa de um casal, que seria proprietário do veículo utilizado no crime.

Os dois entregaram aos agentes o endereço do suspeito e afirmaram que foi o jovem que foi até a vítima, desferiu os golpes de arma branca no abdômen e entrou no veículo para fugir.

Apesar da situação, os ferimentos não foram graves e o homem conseguiu sobreviver. A identidade dele não foi divulgada.

Quando o rapaz foi localizado pela CPE, ainda usava as mesmas roupas do momento do delito. Ele foi encaminhado de imediato à Central de Flagrantes e autuado por tentativa de homicídio.

O casal do veículo também poderá ser responsabilizado pelo crime, mas apenas o homem, de 44 anos, foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A mulher teve de ficar em casa, porque cuida de uma pessoa com deficiência e não tinha com quem deixá-la.