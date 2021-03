Gusttavo Lima, 31, e Andressa Suíta, 33, anunciaram a separação em outubro de 2020, após oito anos de relacionamento. De lá para cá, os dois têm passado muito tempo junto e deixado os fãs ouriçados com a possibilidade de uma reconciliação entre eles. Neste domingo (14), a modelo compartilhou um vídeo na função Stories, do Instagram, para animar ainda mais aqueles que torcem pelo casal.

Na postagem, o sertanejo está diante do mar de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tocando violão e cantando a música “Que Pasen Los Dias”, que ele gravou com a porto-riquenha Kany García, 38. Suíta não escreveu nada, usou apenas um emoji envergonhado para se manifestar em relação ao que parecia uma serenata.

Na primeira vez em que a influenciadora falou sobre o término de seu casamento, ainda em outubro de 2020, afirmou que “foi um choque” e que a decisão partiu do sertanejo, que a acordou de madrugada para comunicá-la sobre a vontade de colocar um ponto final na relação.

“Até domingo passado [4] estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda [5] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse.

A modelo ponderou que a vida deles não era um conto de fadas, que eles “tinham problemas como qualquer casal”. “Mas nada a ponto de nos separar”. Suita e Lima começaram a namorar em 2012 e se casaram em 2015. Eles são pais de Gabriel, 3, e Samuel, 2.

Em nota encaminhada pela sua assessoria de imprensa, o sertanejo disse que o fim do casamento ocorreu após “um desgaste normal da relação”. “Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica.”

“A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal.”

Novo vídeo de Andressa Suíta mostrando a intimidade de Gusttavo Lima está dando o que falar pic.twitter.com/N3vtQ1ILWZ — Portal 6 (@portal6anapolis) March 15, 2021